Роспотребназдор разработал новый метод лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита B, которые позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека. Об этом сообщает пресс-служба организации в воскресенье, 10 ноября.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что заболевание стало возможным вылечить с помощью геномного редактирования. Такой метод сможет погубить до 99% вирусных частиц. Отмечается, что институт Роспотребнадзора впервые разработал и внедрил российские реагенты, «предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии».

Сейчас внедрил в практику 190 подобных реагентов, отметили в ведомстве.

По данным ВОЗ, в мире каждый год от хронического гепатита B умирает свыше одного миллиона человек.