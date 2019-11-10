Колокольцев поздравил коллег из МВД с профессиональным праздником
Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел. Руководитель ведомства назвал приоритеты, стоящие перед полицейскими.
Основными задачами остаются противодействие экстремизму, киберпреступлениям, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции. Эффективность работы зависит от компетентности и ответственного отношения к делу каждого полицейского, подчеркнул Колокольцев.
По его словам, за текущий год к государственным наградам были представлены 492 сотрудника внутренних дел, из них 11 — посмертно. Руководитель ведомства почтил память погибших при исполнении сотрудников полиции и выразил признательность ветеранам.
«Многотысячный коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности», — заявил Колокольцев.
Колокольцев поблагодарил коллег за труд, пожелал им успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго.
День сотрудника полиции празднуют ежегодно 10 ноября. Он ведет начало от Дня советской милиции, который отмечали с 1962 года.