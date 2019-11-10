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10:06   10 Ноября 2019
Россия

Путин на саммите БРИКС проведет двусторонние встречи с тремя лидерами государств

Путин на саммите БРИКС проведет двусторонние встречи с тремя лидерами государств

На полях саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии 13 и 14 ноября, президент РФ Владимир Путин проведет как минимум три отдельные встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Он подчеркнул, что график работы главы государства в Бразилии еще уточняется.

«Отдельно там три встречи сейчас запланировано, но дорабатывается», — передает ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщал о том, что на полях саммита лидеры КНР и РФ смогут обсудить «весь спектр отношений».

БРИКС — неформальная группа, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Одиннадцатый саммит лидеров государств состоится 13–14 ноября в столице Бразилии.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #путин #песков #политика #брикс

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