Склад боеприпасов времен Второй мировой войны нашли в Киеве

Почти сотня боеприпасов была обнаружена на военном складе времен Второй мировой войны около Шуляевского моста в Киеве.

Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времен Второй мировой войны», - сообщил Кличко.

Там же он отметил, что все боеприпасы уже изъяты и отправлены на полигон, где будут уничтожены.