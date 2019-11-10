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9:55   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Склад боеприпасов времен Второй мировой войны нашли в Киеве

Склад боеприпасов времен Второй мировой войны нашли в Киеве

Почти сотня боеприпасов была обнаружена на военном складе времен Второй мировой войны около Шуляевского моста в Киеве.

Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времен Второй мировой войны», - сообщил Кличко.

Там же он отметил, что все боеприпасы уже изъяты и отправлены на полигон, где будут уничтожены.

 

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Автор: Александр Люблинский
#украина #киев #происшествия #чп #кличко #весь мир #склад боеприпасов #опасная находка

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