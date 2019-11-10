Китайские СМИ спрогнозировали, чем ответит Россия на захват НАТО Калининградской области

Войска НАТО могут захватить Калининградскую область в течение двух дней в том случае, если между Прибалтикой и Россией вспыхнет военный конфликт. Такое мнение высказал автор материала, опубликованного на китайском информационном портале Eastday.com. При этом, не уточняется, что может стать причиной дестабилизации.

По мнению аналитика, Россия в ответ на захват Калининградской области в течение пяти дней атакует восемь европейских столиц, что приведет к глобальному военному конфликту.

Это уже не первый подобный прогноз зарубежных «аналитиков». Ранее сотрудник американского исследовательского фонда Jamestown Foundation Ричард Хукер также описывал план действия НАТО по захвату Калининградской области. Губернатор региона Антон Алиханов сравнил доклад Хукера с бульварной фантастикой.