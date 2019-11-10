Наступление климатической зимы в Москве переносится на месяц

Климатическая зима, приход которой ожидался в Москве в воскресенье, 10 ноября, наступит еще не скоро – в лучшем случае в конце ноября.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в воскресенье в столице, вместо ожидавшегося наступления климатической зимы, будет аномально теплая погода – температура воздуха в Москве достигнет 9-11 градусов, а по Московской области воздух прогреется до 7-12 градусов тепла, что превышает климатическую норму ноября на 9-10 градусов.