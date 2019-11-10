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9:24   10 Ноября 2019
Россия

Наступление климатической зимы в Москве переносится на месяц

Наступление климатической зимы в Москве переносится на месяц

Климатическая зима, приход которой ожидался в Москве в воскресенье, 10 ноября, наступит еще не скоро – в лучшем случае в конце ноября.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в воскресенье в столице, вместо ожидавшегося наступления климатической зимы, будет аномально теплая погода – температура воздуха в Москве достигнет 9-11 градусов, а по Московской области воздух прогреется до 7-12 градусов тепла, что превышает климатическую норму ноября на 9-10 градусов.

«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она ещё наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября», - подчеркнул синоптик.

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Автор: Александр Люблинский
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