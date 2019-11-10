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Украинский «ветеран Донбасса» в прямом эфире назвал журналиста агентом ФСБ и схватил за ухо

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 США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс

США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс
Курдские радикалы захватили в плен агента Госдепартамента США

Курдские радикалы захватили в плен агента Госдепартамента США

 Европа поддержала курдских радикалов, выступив против народа Сирии и спровоцировав миграцию

Европа поддержала курдских радикалов, выступив против народа Сирии и спровоцировав миграцию
8:42   10 Ноября 2019
Весь мир

Курдские радикалы захватили в плен агента Госдепартамента США

Курдские радикалы захватили в плен агента Госдепартамента США

Агент Госдепа США в Сирии похищен курдскими боевиками, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук.

 

Танки и вертолеты правительственных войск САР штурмуют укрепления боевиков «Тахрир аш-Шам»* и союзных им террористов «Исламской партии Туркестана»* на севере провинции Латакия. Ракетные части Сирийской арабской армии атаковали позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* на юге Идлиба. В провинциях Даръа, Дамаск и Хама обнаружены тайники с оружием террористов, в том числе противотанковыми комплексами производства США и следами высокотоксичных химических веществ.

Также сообщается, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) три дня назад взяли под стражу сирийца Мазена аль-Харами. Причины захвата неизвестны, никаких обвинений ему не предъявили. По данным источника в Twitter (@firas_alhnosh), этот человек раньше служил в провинции Ракка менеджером по управлению и оценке в одной из программ управления Госдепа по работе с арабскими СМИ.

ВВС Турции атакуют курдских радикалов в зоне антитеррористической спецоперации «Источник мира» близ населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасака.

* Террористические организации, запрещены в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #турция #курды

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