Курдские радикалы захватили в плен агента Госдепартамента США

Агент Госдепа США в Сирии похищен курдскими боевиками, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук.

Танки и вертолеты правительственных войск САР штурмуют укрепления боевиков «Тахрир аш-Шам»* и союзных им террористов «Исламской партии Туркестана»* на севере провинции Латакия. Ракетные части Сирийской арабской армии атаковали позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* на юге Идлиба. В провинциях Даръа, Дамаск и Хама обнаружены тайники с оружием террористов, в том числе противотанковыми комплексами производства США и следами высокотоксичных химических веществ.

Также сообщается, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) три дня назад взяли под стражу сирийца Мазена аль-Харами. Причины захвата неизвестны, никаких обвинений ему не предъявили. По данным источника в Twitter (@firas_alhnosh), этот человек раньше служил в провинции Ракка менеджером по управлению и оценке в одной из программ управления Госдепа по работе с арабскими СМИ.

ВВС Турции атакуют курдских радикалов в зоне антитеррористической спецоперации «Источник мира» близ населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасака.

* Террористические организации, запрещены в РФ.