Европа поддержала курдских радикалов, выступив против народа Сирии и спровоцировав миграцию

Слова сирийского лидера Башара Асада про поддержку Евросоюзом курдских радикалов касаются преимущественно государств Западной Европы, заявил изданию «Политэксперт» замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее Асад призвал ЕС воздержаться от поддержки курдских отрядов, связанных с «Сирийскими демократическими силами» (SDF). По его мнению, Европа неверно определяет источник максимальной угрозы. Президент Сирии считает, что главной проблемой являются не мигранты, многие из которых не сирийцы, а большинство не имеет никакого отношения к террористическим группировкам. Однако именно из-за деятельности курдских радикалов многим людям пришлось оставить родные места и отправиться в Европу.

Шаповалов напомнил, что все эти годы страны НАТО и в частности Западной Европы активно дестабилизировали положение в Сирии, обвиняя официальный Дамаск в применении химоружия и убийстве мирного населения. Все это было было нужно, чтобы прямо или косвенно поддерживать боевиков, воевавших с правительством.

«Такая поддержка происходит и сейчас – деятельность «Белых касок», которые являются орудием западных стран. Они выполняют роль ключевого элемента гибридной войны против Сирии. Еще одна провокация – это действия, направленные на политическую, финансовую и иную поддержку отрядов боевиков», – отметил специалист.

Именно в те важные моменты, когда правительственные войска САР активно вели ликвидацию бандформирований, Запад начинал истерическую кампанию по дискредитации республики и ее властей. Очевидно, что европейским странам нужно что угодно, кроме защиты сирийского народа. Однако именно этим поводом они постоянно прикрываются, проводя свою лицемерную политику, результатом которой стал массовый отток сирийцев в Евросоюз в 2015 году. Так что, подводит итог Шаповалов, заявление Асада о поддержке террористов Евросоюзом абсолютно правомерны.