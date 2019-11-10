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8:56   10 Ноября 2019
Весь мир

Учитель рассказала, что сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык

Учитель рассказала, что сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык

Сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык, многие из них хотят поехать после школы в Россию, рассказала учитель русского языка в Сирии Наталья Колонских во время телемоста под девизом «Дети России – детям Сирии».

Телемост соединил в субботу сирийских школьников, посетивших российскую военную базу «Хмеймим», и членов детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в Москве. Участники рассказали друг другу о своей родной культуре, традициях и обычаях.

Напомним, уже пять лет русский язык изучается в сирийских школах как второй иностранный.

«Мы работаем в государственных школах, плюс я открыла частный центр по обучению русскому языку. Мы готовим песни, стихи, концерты для Хмеймима, для России, изучаем обычную государственную программу русского языка отдельно от школ», — сообщила Колонских, которая учит сирийских детей в Джебле.

По ее словам, желание изучать русский язык у сирийских детей огромное. Колонских отметила, что, изучая русскую классику, они также воспитывают в себе русскую душу.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия

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