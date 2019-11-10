Украинский «ветеран Донбасса» в прямом эфире назвал журналиста агентом ФСБ и схватил за ухо

Координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и «ветеран» боевых действий в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире программы «Говорит великий Львов» схватил за ухо журналиста Руслана Коцабу и назвал его «агентом ФСБ». Видеозапись инцидента появилась на YouTube.

Елейко был возмущен словами Коцабы о том, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следовало более жестко пресечь протесты против разведения сил и средств на Донбассе, а также добиться проведения встречи «Нормандской четверки».

«Ты лжец и манипулятор!» — закричал Елейко и вцепился Коцабе в ухо.

Ведущий встал на сторону «ветерана» и призвал Коцабу уважать человека, воевавшего в Донбассе.

Ранее Руслана Коцабу осудили на 3,5 года тюрьмы за препятствование деятельности ВСУ (журналист призывал к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине), но позднее признали невиновным и освободили. Также суд оправдал его по статье «Госизмена».