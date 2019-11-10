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Террорист ПНС Ливии свободно озвучивает свои взгляды в прозападном «Коммерсанте»
Украинский «ветеран Донбасса» в прямом эфире назвал журналиста агентом ФСБ и схватил за ухо

Украинский «ветеран Донбасса» в прямом эфире назвал журналиста агентом ФСБ и схватил за ухо

 США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс

США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс
Эксперт уверен, что США пришли в Сирию за нефтью и продолжат грабеж вместе с курдскими боевиками

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 Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в САР

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6:08   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский «ветеран Донбасса» в прямом эфире назвал журналиста агентом ФСБ и схватил за ухо

Украинский «ветеран Донбасса» в прямом эфире назвал журналиста агентом ФСБ и схватил за ухо

Координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и «ветеран» боевых действий в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире программы «Говорит великий Львов» схватил за ухо журналиста Руслана Коцабу и назвал его «агентом ФСБ». Видеозапись инцидента появилась на YouTube.

Елейко был возмущен словами Коцабы о том, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следовало более жестко пресечь протесты против разведения сил и средств на Донбассе, а также добиться проведения встречи «Нормандской четверки».

«Ты лжец и манипулятор!» — закричал Елейко и вцепился Коцабе в ухо.

Ведущий встал на сторону «ветерана» и призвал Коцабу уважать человека, воевавшего в Донбассе.

Ранее Руслана Коцабу осудили на 3,5 года тюрьмы за препятствование деятельности ВСУ (журналист призывал к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине), но позднее признали невиновным и освободили. Также суд оправдал его по статье «Госизмена».

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Автор: Мария Милкевич
#украина

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