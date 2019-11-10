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Эксперт уверен, что США пришли в Сирию за нефтью и продолжат грабеж вместе с курдскими боевиками

Эксперт уверен, что США пришли в Сирию за нефтью и продолжат грабеж вместе с курдскими боевиками

 Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в САР

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в САР
5:31   10 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт уверен, что США пришли в Сирию за нефтью и продолжат грабеж вместе с курдскими боевиками

Эксперт уверен, что США пришли в Сирию за нефтью и продолжат грабеж вместе с курдскими боевиками

Политолог, кандидат исторических наук, глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал изданию «ПолитРоссия», что нефть с самого начала была причиной военного присутствия США на Ближнем Востоке, и Вашингтон намерен продолжать использовать этот регион в качестве сырьевого ресурса.

Известно, что громкие заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии оказались пустым звуком, что неудивительно на фоне признания, что его в Сирии интересует только нефть.

«США хотят иметь протекторат над центрами, которые являются пересечением экономических и политических путей, и над нефтяными месторождениями», – заявил эксперт.

Нефть является одним из главных товаров мировой экономики, поэтому США не намерены терять такую прибыль, даже нарушая международное право. Для охраны месторождений они используют курдских боевиков. При этом и США, и курды-радикалы прикрываются мнимой защитой нефтяных месторождений от ИГ*, но на деле их единственная цель — сохранить доступ к нефти. Кроме того, поддерживая бандитские группировки, США  обеспечивают продолжение конфликта в Сирии и использовать эту ситуацию как повод остаться в САР.

 

«Америка в дальнейшем не планирует уходить из региона, а намерена использовать его как сырьевой ресурс, и это будет только формировать конфликт», – считает Бредихин.

По его мнению, американцы будут продолжать всеми способами милитаризировать регион и радикализировать население.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #турция #курды #нефть

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