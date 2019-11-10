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 Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в САР

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в САР
4:30   10 Ноября 2019
Сирия

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в САР

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в САР

Военная полиция РФ продолжает патрулировать северо-восток Сирии близ границы с Турцией по двум маршрутам в провинциях Эль-Хасака и Алеппо, рассказал на брифинге глава российского ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что на 9 ноября патрулирование осуществлялось по маршрутам Кобани – Далак-Магара в провинции Алеппо и Айн-Иса – Свейдия-Кабира в провинции Эль-Хасеке.

Напомним, в октябре лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой антитеррористической спецоперации и отвод курдских бандформирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в буферной зоне на севере САР. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, это соглашение позволит защитить суверенитет Сирии.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отряды курдских боевиков полностью покинули зону безопасности на северо-востоке САР.

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Автор: Мария Милкевич
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