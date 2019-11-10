Эксперт объяснил, что курдские боевики нужны США как рычаг воздействия на ситуацию в Сирии

Замдиректора Института наследия Евгений Бахреевский заявил журналу «Слово и Дело», что США в большой долей вероятности могут спровоцировать обострение конфликта на северо-востоке Сирии ради собственных интересов, натравливая курдских радикалов на военные патрули Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара останется на севере Сирии, пока последний террорист не покинет буферную зону, для создания которой проводилась спецоперация «Источник мира».

В последнее время произошло уже несколько провокаций со стороны отдельных бандформирований курдов, которые не желают покидать эти территории.

Бахреевский уверен, что в Сирии еще ничего не закончилось, и для России, Турции, Ирана и сирийского правительства есть еще много работы. По его словам, вполне понятно, что Эрдоган заявляет о готовности продолжить спецоперацию, ведь свои основные задачи на границе Анкара пока не выполнила.

«Это касается обеспечения контроля над сирийско-турецкой границей и прекращения транзита боевиков и оружия для сепаратистских курдских организаций, с которыми Турция ведет борьбу», — уточнил эксперт.

По его словам, Трамп настолько любит нефть, что никуда не собирается уходить из Сирии, даже объявляя об этом. Ведь для США сирийская нефть – это не просто стратегический запас, а рычаг давления на ситуацию в САР. Вашингтону важно сохранить контроль, и пока курдские радикалы являются для США подходящим инструментом, но это всегда может измениться, и тогда они начнут действовать по-другому.

Однако, в отличие от американцев, Россия и Турция настроены на мирное урегулирование ситуации, поэтому будут всеми силами предотвращать провокации со стороны курдских боевиков, подконтрольных Вашингтону, чтобы не допустить эскалации конфликта в Сирии.