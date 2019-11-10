США больше нечем оправдаться перед Турцией за кражу сирийской нефти и поддержку курдских банд

Военный эксперт Иван Коновалов заявил ФБА «Экономика сегодня», что США больше нечем оправдаться перед Турцией за поддержку курдских боевиков и оккупации нефтяных объектов Сирии.

Такой вывод он сделал по итогам встречи спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри с замминистра обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу, на которой обсуждалось выполнение соглашения по САР, заключенного Анкарой и Вашингтоном 17 октября, и последовавшей за этим встречи министра обороны Турции Хулуси Акара с Джеффри и послом США в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом.

«Эти встречи довольно показательны на фоне общей картины сирийских событий, — считает эксперт.

Накануне Эрдоган прямо обвинил Вашингтон в поддержке курдских радикалов, которые для Анкары представляют серьезную угрозу. И в ходе встреч американцы явно пытались объяснить турецким властям свою двойную политику. Однако, по словам Коновалова, «пикантность ситуации в том, что обосновать свои действия Вашингтону нечем».

Штаты были буквально выдавлены Россией и Турцией за пределы САР после подписания сочинского меморандума и окончательно утратили стратегическую инициативу. Официальный Дамаск взял освобожденные территории под свой контроль, военные РФ и Турции приступили к их совместному патрулированию. Осознав поражение, американцы посредством курдских боевиков захватили и начали грабить нефтегазовые месторождения Сирии, окончательно дискредитировав себя и представ в глазах мирового сообщества оккупантом и агрессором.

«Если раньше Вашингтон прикрывался стремлением «помочь народу Сирии», дать ему демократию и освободить от «диктата» Башара Асада, то теперь США просто расписались в своей захватнической политике. Если отнять у суверенного государства нефтепровод – это грабеж, иначе подобные действия интерпретировать не могут даже союзники американцев», — отметил Коновалов.

Напомним, Москва постоянно ставит в ООН вопрос о несоблюдении Вашингтоном норм международного права. Анкара давит на американцев из-за поддержки курдских радикалов в Сирии, которых в Турции всех до единого приравнивают к террористам. Эксперт подытоживает, что эта история неминуемо завершится полным фиаско США в регионе.