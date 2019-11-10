Эксперт раскрыл бандитскую логику Трампа, ворующего сирийскую нефть с помощью курдских боевиков

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что спецоперация Анкары «Источник мира» в Сирии может продолжаться, пока последний террорист не выйдет из планируемой зоны безопасности. Также он подчеркнул, что турецкие силы будут оставаться на территории САР, пока оттуда не уйдут военнослужащие других стран.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил изданию «НьюИнформ» слова Эрдогана и оценил вероятность продолжения антитеррористической операции. Он считает, что Анкара будет давить на США, чтобы они вывели войска из Сирии.

Баранец напомнил, что это ключевое положение сочинского меморандума, принятого лидерами России и Турции. Иностранные войска не должны присутствовать на территории САР. Однако американцы не только не намерены уходить, а, напротив, укрепляют свои позиции и стараются привлечь курдских боевиков на защиту нефтяных объектов, контролируемых Вашингтоном.

«Хитроумные американцы придумали это, чтобы не гибли их солдаты», — заявил военный эксперт.

Баранец считает, что Россия и Турция «стоят в одном строю», отстаивая суверенитет САР, поэтому заявление Эрдогана — принципиально важное. После таких слов Турция должна будет оказывать реальное давление на американских военных, вынуждая их покинуть Сирию. Однако, как отмечает эксперт, «это уже может попахивать войной», потому что Трамп придерживается бандитской логики, он пришел в Сирию грабить. Когда в Америку отправятся первые гробы, безусловно, группировка американских войск будет увеличена в 5 и в 10 раз, подытожил специалист.