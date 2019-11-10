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2:05   10 Ноября 2019
Весь мир

Курдские радикалы понесли потери в столкновениях с турецкими силами в Ракке

Курдские радикалы понесли потери в столкновениях с турецкими силами в Ракке

Курдские боевики понесли потери в столкновениях с войсками Турции и протурецкими силами в Ракке, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук.

Ранее произошла серия нападений, ответственность за которые взяли на себя боевики ИГ*. После этого курдские радикалы бросили силы на поиски так называемых спящих ячеек террористов в провинции. Военный источник в Twitter (vvanwilgenburg) сообщает, что курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) изучили земли к югу от Ракки, обнаружив одну из подпольных групп, задержав шесть боевиков и изъяв из их схрона оружие и взрывчатку. Ранее в тот же день в этом районе террористы ИГ* совершили сразу две вылазки, в результате одной из них погибли по меньшей мере 13 членов курдских бандформирований.

Параллельно на севере провинции продолжаются стычки между Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкими отрядами. По информации портала Al Nour, в последний раз противники столкнулись близ населенных пунктов Хирбет-Карам, аль-Халидия и Ширкрак. Поддерживающие Турцию силы лишились пятерых бойцов, курды — двух своих боевиков.

Напомним, вооруженные столкновения на данном направлении провоцируют курдские радикалы, тем самым нарушая пункты российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды

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