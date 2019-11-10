Российско-сербские учения «Славянский щит» будут проходить ежегодно

Российско-сербские военные учения «Славянский щит» будут проходить ежегодно, сообщил в эфире «Эха Москвы» командующий войсками ПВО-ПРО Юрий Грехов.

Он уточнил, что один год маневры будут проводиться в России, следующий — в Сербии. На 2020 год запланировано проведение учений как с зенитными автоматами по наземным целям, так и с зенитно-управляемыми ракетами по реальной мишени. Мишень российские военные привезут с собой в Сербию.

В 2019 году учения ПВО России и Сербии «Славянский щит» состоялись в первый раз. Первый этап маневров прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап — с 23 по 29 октября на авиабазе «Батайница» и военном полигоне «Пасулянске-Леваде» в Сербии.