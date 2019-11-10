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 Террорист ПНС Ливии свободно озвучивает свои взгляды в прозападном «Коммерсанте»

Террорист ПНС Ливии свободно озвучивает свои взгляды в прозападном «Коммерсанте»
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0:14   10 Ноября 2019
Россия

Террорист ПНС Ливии свободно озвучивает свои взгляды в прозападном «Коммерсанте»

Террорист ПНС Ливии свободно озвучивает свои взгляды в прозападном «Коммерсанте»

«Коммерсант» позволил себе опубликовать интервью американскому изданию Bloomberg террориста Фатхи Башага, связанного с ливийским Правительством национального согласия и имеющего прямое отношение к похищению россиян из ФЗНЦ, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее ФАН уже представляло общественности свое расследование о связи так называемого ПНС с террористами. Башага возглавляет структуру, в составе которой большое число различных вооруженных формирований, имеющих отношение к террористическим организациям.

Террорист ПНС Ливии свободно озвучивает свои взгляды в прозападном «Коммерсанте»

Известно, что в МВД ливийского ПНС входит группировка Абдельрауфа Карра RADA, контролирующая неофициальную тюрьму «Митига», куда незаконно заточили российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. 

ФАН уже публиковало материал о том, что бандиты RADA регулярно практикуют пытки и издевательства по отношению к заключенным тюрьмы «Митига». Источником информации агентства стали сами бывшие узники тюрьмы. 

Несмотря на все эти шокирующие обстоятельства, издание «Коммерсант» спокойно публикует интервью террориста Фатхи Башага для Bloomberg, в котором он во всеуслышание говорит о своих взглядах.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #террористы #коммерсант #пнс

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