Ходорковский списал со счетов Навального и Соболь, не пригласив их на русофобский форум

Издание «NationNews» рассуждает, почему Навального, Соболь и Гудковых не пригласили на русофобский форум «Свободная Россия» в Вильнюсе. Судя по всему, беглый олигарх Михаил Ходорковский, спонсирующий это мероприятие, списал московских либеральных деятелей со счетов за летние провалы.

Форум проходит в столице Литвы ежегодно, в этом году — с 9 по 10 ноября. В нем регулярно участвуют представители российской оппозиции, сбежавшие за границу русофобы и антироссийские пропагандисты. Рабочая программа мероприятия традиционно одна и та же — участники обсуждают существование в России репрессивного аппарата, отсутствие свободы слова, цензуру.

В этом году на форум пригласили безработного псевдожурналиста Аркадия Бабченко, активистку Pussy Riot Марию Алехину, бывшую богемную львицу Божену Рынска, террориста Олега Сенцова, русофоба Айдера Муждабаева, приверженца теории развала РФ Альфреда Коха и прочих одиозных личностей, известных по позорным скандалам.

Однако среди приглашенных нет Алексея Навального, Любови Соболь, Геннадия и Дмитрия Гудковых. Председатель форума Гарри Каспаров, соратник Ходорковского, решил вышеупомянутых персон не приглашать и, более того, подверг жесткой критике команду Навального за слитый протест и загубленные человеческие судьбы. Его слова привел главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Очевидно, что Гудковы, Навальный и Соболь не оправдали надежды олигарха Ходорковского после провалов в рамках избирательной кампании в Мосгордуму. Их подписные кампании потерпели полное фиаско, кандидаты попались на подделке подписей, в регистрации им было отказано. Таким образом Ходорковский лишился инструментов политического влияния в столичном парламенте.

«Сподвигнуть» общество на активное выступление против властей по методичке «цветных революций» оппозиционеры также не смогли, поэтому Ходорковский отверг их как людей с испорченной репутацией, замешанных в скандалах, ставших фигурантами уголовных дел и утративших доверие своих сторонников.