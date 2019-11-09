Губайдулин сбежал из России и просит сограждан помочь ему деньгами в «новой жизни»

Сбежавший из России из-за обвинения в применении насилия к представителю власти программист Айдар Губайдулин в интервью «Новой газете» рассказал, по каким причинам решил спрятаться от закона в Европе, пишет Федеральное агентство новостей.

В середине октября адвокат Губайдуллина Максим Пашков сообщил, что фигурант скандального «московского дела» о незаконном митинге в столице РФ 27 июля 2019 года выехал за границу после предъявления ему обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Свое решение молодой человек принял невзирая на подписку о невыезде, поэтому власти объявили его в международный розыск.

В интервью «Новая газете» 26-летний активист признался, что уехал из страны под впечатлением от приговора, вынесенного Константину Котову. Тот получил наказание в виде четырех лет лишения свободы «за абсолютно мирные пикеты, не нарушая какой-то закон». По словам Губайдулина, он легко решился на отъезд из России, потому что ранее уже собирался провести не один год за границей.

Губайдулин отметил, что обратно возвращаться не планирует, во всяком случае, пока политическая обстановка в России не начнет меняться. Сейчас он намерен каким-то образом помогать из-за границы другим «политзаключенным» и фигурантам «московского дела», если найдет на это время и силы. Как он заявил на своей странице во «ВКонтакте», он любит Москву и Россию, и все знают его как патриота.

«Россия обязательно будет свободной, и я буду прилагать все усилия для этого», — написал Губайдулин, прикрепив к этим громким словам номер банковского счета для тех, кто проявит желание поддержать его «в новой жизни».

Однако «Новая газета» напрочь забывает в своем материале, что прошедшие летом в Москве акции имели цель сорвать единый день голосования. Рядовых марионеток из «оппозиции» возглавили руководитель «ФБК» Алексей Навальный, его помощница Любовь Соболь и другие ярые либеральные деятели и повели их на прямое столкновение с правоохранителями, чтобы получить очередную порцию финансирования от западных спонсоров.

Эти деньги «лидеры оппозиции» могут потратить на красивую жизнь, отдых за границей и вечеринки, поэтому они пытаются обратить внимание общественности на «жестокость» властей по отношению к участникам акций, провоцируя тем самым на новые протесты.

В действительности же нарушители порядка на митинге в Москве получили справедливое и достаточно мягкое наказание. Кого-то поместили под домашний арест, других отпустили под подписку о невыезде, иных вообще освободили. Поэтому неудивительно, что Айдар Губайдулин уехал за границу, ведь в случае мягкого и адекватного наказания «лидеры оппозиции» уже не смогут громко кричать о «зверствах режима».