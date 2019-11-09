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 Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии

Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии
21:23   9 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии

Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре в субботу, 9 ноября. Об этом сообщила администрация главы турецкого государства.

Отмечается, что президенты подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который был подписан 22 октября.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, меморандум позволит защитить суверенитет Сирии.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отвод курдских боевиков из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция

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