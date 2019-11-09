Президент Боливии призвал оппозицию к диалогу на фоне протестов в республике
Глава Боливии Эво Моралес в субботу, 9 ноября, пригласил силы оппозиции поговорить о положении дел в республике на фоне повсеместных протестов против его переизбрания на новый срок.
На пресс-конференции, транслируемой в эфире телеканала «Боливия ТВ», президент пригласил все партии, прошедшие в парламент, организовать дискуссию с открытой повесткой, чтобы наладить ситуацию в стране.
«Я призываю срочно провести встречу для диалога», — объявил Моралес.