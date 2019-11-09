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 Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького

Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького
США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс

США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс

 Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

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Трамп готов опубликовать расшифровку еще одного разговора с Зеленским 12 ноября

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 Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии

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21:17   9 Ноября 2019
Весь мир

Президент Боливии призвал оппозицию к диалогу на фоне протестов в республике

Президент Боливии призвал оппозицию к диалогу на фоне протестов в республике

Глава Боливии Эво Моралес в субботу, 9 ноября, пригласил силы оппозиции поговорить о положении дел в республике на фоне повсеместных протестов против его переизбрания на новый срок.

На пресс-конференции, транслируемой в эфире телеканала «Боливия ТВ», президент пригласил все партии, прошедшие в парламент, организовать дискуссию с открытой повесткой, чтобы наладить ситуацию в стране.

«Я призываю срочно провести встречу для диалога», — объявил Моралес.

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Автор: Мария Милкевич
#боливия

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