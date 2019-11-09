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21:17   9 Ноября 2019
Сирия

Американцы вернулись на военные базы Сирии ради денег для себя и курдских банд

Американцы вернулись на военные базы Сирии ради денег для себя и курдских банд

Член парламентского комитета по международным делам Евгений Примаков объяснил возвращение американцев на военные базы, расположенные в нефтеносных районах Сирии, финансовыми и политическими интересами.

«США стараются больше контролировать нефтяные запасы по многим причинам: чтобы далее оплачивать и далее [продлевать] существование своих баз, существование тех «банд», которые они продолжают там поддерживать, и не дать правительству в Дамаске вернуть контроль над месторождениями», — поделился своим мнением депутат с «Политикой Сегодня».

По данным Анатолийского агентства, после завершения активной фазы турецкой операции «Источник мира», американские военные вернулись в частности на военную базу Сиррин. Федеральное агентство новостей сообщало о переброске в Сирию 2 500 американских наемников, часть из которых состояла в печально известной ЧВК Blackwater.  

Американцы вернулись на военные базы Сирии ради денег для себя и курдских банд

Примаков заметил, что американское присутствие на богатом нефтью восточном берегу Евфрата значительно омрачает будущее единой Сирии.  

«В условиях восстановления экономики в САР после завершения кровавой гражданской войны доступ к нефти для сирийской экономики невероятно важен. Поэтому осложнить весь этот процесс [пытаются] США, взяв контроль над [внутренними] процессами в Сирии. Они пытаются зацепиться там, потому что понимают, что никто с ними воевать не пойдет», — добавил собеседник агентства.

Часть военных баз в Сирии американские военные оставили со стартом турецкой антитеррористической операции «Источник мира», направленной на создание 30-километровой зоны безопасности на севере САР, свободной от курдов-боевиков. На востоке Сирии, в богатых нефтью районах, курдские радикалы остаются союзниками США, помогая последним нелегально добывать национальное богатство всего сирийского народа.

С помощью контрабанды сирийской нефти Вашингтон зарабатывает порядка 30 миллионов долларов ежемесячно. Об этом в октябре сообщило Министерство обороны РФ. Глава российского МИДа Сергей Лавров осуждал воровство Штатами сирийского черного золота. Более того, министр иностранных дел счел действия США противоречащими нормам международного права, а также напомнил, что американские военные находятся в САР незаконно, поскольку правительство не давало официального согласия на присутствие США в стране.

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Автор: Валерия Крутецкая
#сша #сирия #курды #нефть #трамп #военные сша #blackwater

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