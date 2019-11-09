Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал, что систему поощрения аккуратных водителей могут протестировать уже в следующем году. По его словам, специального оборудования не потребуется, но нормативную базу придется разрабатывать.

«Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», — заявил вице-премьер.

Акимов добавил, что проект создадут в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Вице-премьер назвал стимулы важной вещью, которая может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о безопасности на дороге.