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21:02   9 Ноября 2019
Россия

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в 2020 году

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал, что систему поощрения аккуратных водителей могут протестировать уже в следующем году. По его словам, специального оборудования не потребуется, но нормативную базу придется разрабатывать.

«Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», — заявил вице-премьер.

Акимов добавил, что проект создадут в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Вице-премьер назвал стимулы важной вещью, которая может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о безопасности на дороге.

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Автор: Арсений Аскольский
#водители #поощрение

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