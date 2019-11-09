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20:55   9 Ноября 2019
Новороссия

США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс

США посоветовали Украине направить будущих террористов следить за порядком в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время посещения 7 ноября украинских позиций около населенного пункта Петровское (Богдановка) в Донецкой области предложил ввести отряды полиции и нацгвардии на нынешние и будущие участки разведения сторон в Донбассе. Его безоговорочно поддержал украинский министр МВД Арсен Аваков. И это неудивительно.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, единственным подразделением нацгвардии, которое способно, в соответствии с советом Тейлора, «навести порядок», не нарушая пункта 8 Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, в районе Петровского после ухода милиции ДНР и ВСУ является 18-й полк «Азов». Спонсором и куратором же этого военизированного формирования, известного праворадикальными взглядами, является Аваков.

Примечательно, что в США законодательно запрещено Пентагону финансировать любые программы, связанные с неонацистским «Азовом». В октябре 2019 года американские конгрессмены даже обращались в Госдеп с требованием внести этот полк в список иностранных террористических организаций как ультраправую националистическую группировку.

Президент Украины Владимир Зеленский, как известно, также не жалует полк «Азов». Скандальные «Лох ли я?» он произнес после обнаружения подпольного арсенала, устроенного некими «ветеранами зоны АТО», связанными с «Азовом» и с его условно-гражданской частью — «Национальным корпусом». 

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Автор: Антон Долохов
#сша #украина #аваков #азов #тейлор #зеленский

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