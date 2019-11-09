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20:37   9 Ноября 2019
Россия

Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького

Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство не рассматривает слияние «Союзмультфильма» и киностудии имени Горького. По его словам, «эта фантазия рождена в недрах СМИ».

Ранее ряд изданий написали о возможном слиянии «Союзмультфильма» с киностудие Горького. По данным СМИ, новым гендиректором на пять лет назначали Юлиану Слащеву. Отмечалось, что она также продолжит занимать должность главы правления «Союзмультфильма».

«Нет никакого слияния. Нет, не рассматривается»,—  сказал Мединский.

В кулуарах конференции Artificial Intelligence Journey он подчеркнул, что планов и соображений на эту тему никогда не было.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Участники мероприятия обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которую утвердил президент РФ.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#мединский #союзмультфильм

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