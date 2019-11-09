Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» традиционно подвел итоги уходящей недели и рассказал подписчикам о проделанной работе.
Градоначальник проверил готовность служб к зиме в Кировском и Пушкинском районах. Беглов поручил до 29 ноября укомплектовать и поставить на учет дополнительную технику для уборки. Кроме того, Беглов осмотрел новую газовую котельную в Шушарах и поручил запустить ее на полную мощность к началу декабря.
Беглов распорядился увеличить число площадок для складирования снега со 100 до 150. Также предстоящей зимой принимать и утилизировать снег будут 11 снегоплавильных пунктов. С 1 января начнет работу экологическая служба, которая будет пресекать незаконный сброс снега в водоемы.
Владельцы комнат теперь смогут получать налоговый вычет. Беглов распорядился внести соотвествующие поправки в налоговое законодательство. Они вступят на силу с 2020 года.
Глава Петербурга рассказал об открытии научно-технологического центра фармацевтической компании «Полисан». Центр сможет разрабатывать длолее эффективные препараты, там же будут стажироваться и учиться студенты.
Кроме того, в Петербурге подвели промежуточные итоги по количеству выкупленных соцобъектов у застройщиков. Сейчас деньги Петербурга направляются на выкуп 17 объектов, на следующей неделе будут утвержены еще 5-7 объектов. Это рекордные для города цифры.
Беглов рассказал, что Петербург вошел в тройку городов-лидеров в рейтинге качества городской среды городов-миллионников, немного уступив Москве.
«Так что мы на правильном пути!», — заключил Беглов.