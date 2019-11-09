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20:22   9 Ноября 2019
Россия

Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»

Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» традиционно подвел итоги уходящей недели и рассказал подписчикам о проделанной работе.

Градоначальник проверил готовность служб к зиме в Кировском и Пушкинском районах. Беглов поручил до 29 ноября укомплектовать и поставить на учет дополнительную технику для уборки. Кроме того, Беглов осмотрел новую газовую котельную в Шушарах и поручил запустить ее на полную мощность к началу декабря.

Беглов распорядился увеличить число площадок для складирования снега со 100 до 150.  Также предстоящей зимой принимать и утилизировать снег будут 11 снегоплавильных пунктов. С 1 января начнет работу экологическая служба, которая будет пресекать незаконный сброс снега в водоемы.

Владельцы комнат теперь смогут получать налоговый вычет. Беглов распорядился внести соотвествующие поправки в налоговое законодательство. Они вступят на силу с 2020 года.

Глава Петербурга рассказал об открытии научно-технологического центра фармацевтической компании «Полисан». Центр сможет разрабатывать длолее эффективные препараты, там же будут стажироваться и учиться студенты.

Кроме того, в Петербурге подвели промежуточные итоги по количеству выкупленных соцобъектов у застройщиков. Сейчас деньги Петербурга направляются на выкуп 17 объектов, на следующей неделе будут утвержены еще 5-7 объектов. Это рекордные для города цифры.

Беглов рассказал, что Петербург вошел в тройку городов-лидеров в рейтинге качества городской среды городов-миллионников, немного уступив Москве. 

«Так что мы на правильном пути!», — заключил Беглов.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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