Сенатор связал планы Запада по развалу России с амбициями США на однополярный мир

Журналисты Федерального агентства новостей проанализировали иностранные публикации и доклады, посвященный. Вывод вышел неутешительным: Запад никак не хочет мириться с сильной и независимой Россией и ставит на то, что через 10 лет Россия перестанет быть единой, раздробится на суверенные регионы, которые позже заберут другие государства, в том числе ЕС и Азии. Чтобы этого добиться иностранцы постоянно манипулируют общественным мнением в соцсетях, занимаются пропагандой в СМИ, представляя Россию агрессором. Часто русских просто оскорбляют, внедряя им в головы, что они слабая нация.

«То, что Запад рассматривает Россию как глобального конкурента и желал бы, чтобы этого конкурента не было в том или ином виде — это совершенно очевидно», — согласился в целом член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в разговоре с «Политикой Сегодня».

А вот в частностях готов дискутировать. Нынешняя макроновская Франция не кажется сенатору враждебным государством. Как выразился Морозов, «там никаким распадом и не пахнет». Другое дело — американцы.

«Россия останется великой ведущей державой. <…> Но если Макрон нам не соперник с точки зрения военно-стратегической, то американцы конечно — это экономическая держава «номер один». А мы, наверное, в военном отношении держава «номер один». Поэтому мы действительно два глобальных конкурента. Поэтому понятно, что американцы гораздо более жестко [в отличие от Европы], более напористо ведут себя в отношении нас: пропаганда и русофобия у них гораздо более очевидный тренд в политике. И среди элиты, и СМИ», — сказал сенатор.

Главная цель американцев, по словам сенатора, ослабить и не дать эффективно развиваться России. Так, США могут создать социальную напряженность в стране, конфликты внутри элит и даже сменить власть на лояльную к Вашингтону.

«Вот такие у них совершенно прагматические цели», — считает Морозов.

Риск «гибели» России как суверенного государства наша страна уже проскочила где-то в начале 90-х, по оценке сенатора. Тогда была перестройка и такую угрозу удалось миновать.

«Могло так случиться, что такой страны не было бы вообще на политической карте. Но я думаю, что все эти исторические развилки позади», — резюмировал собеседник агентства.

Согласно аналитическому материалу ФАН, западный «план гибели» России предполагает разделение народов, постепенный раскол внутри страны. Так, субъекты федерации будут постепенно выходить из нее присоединяясь к другим странам. Первыми жертвами могут стать Дагестан и Чечня, несогласные с навязываемыми им западными «ценностями». За кавказскими субъектами последует Хабаровский край, который попадет под влияние Китая, а Япония с США поделят Дальневосточный регион. Так, Россия из монолитной державы, в случае реализации планов врагов, рискует превратиться в лоскутное многонациональное одеяло под протекторатом других стран.

«Политика Сегодня» также узнала мнение политического эксперта Анатолия Вассермана по этому поводу. По его мнению, ключ к спасению от либеральной пропаганды и попыток развалить Россию заложен в патриотизме граждан страны.