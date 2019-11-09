Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького

Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького

 Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»

Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»
Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

 Зеленский назвал невероятным украинский язык

Зеленский назвал невероятным украинский язык
Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

 Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*

Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*
Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького

Мединский опроверг объединение «Союзмультфильма» и киностудии Горького

 Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»

Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»
Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

 Зеленский назвал невероятным украинский язык

Зеленский назвал невероятным украинский язык
Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

 Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*

Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*
19:23   9 Ноября 2019
Россия

Путин предложил сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека

Путин предложил сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека

Искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей​​​. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе конференции Artificial Intelligence Journey.

По его словам, сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Президент РФ предложил профессиональному сообществу и компаниям подумать, как сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека.

«Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт», — подчеркнул Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #человек #ии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...