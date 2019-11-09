Путин предложил сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека
Искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе конференции Artificial Intelligence Journey.
По его словам, сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Президент РФ предложил профессиональному сообществу и компаниям подумать, как сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека.
«Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт», — подчеркнул Путин.
Греф поблагодарил Путина за то, что в субботу тот нашел время для обсуждения вопросов развития искусственного интеллекта, но президент предупредил, что революционного ничего не скажет. pic.twitter.com/FrcGEvyXHo— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 ноября 2019 г.