Путин предложил сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека

Искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей​​​. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе конференции Artificial Intelligence Journey.

По его словам, сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Президент РФ предложил профессиональному сообществу и компаниям подумать, как сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека.

«Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт», — подчеркнул Путин.