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20:02   9 Ноября 2019
Россия

Домогательства Вишневского к студенткам могут закончиться отрубленными конечностями

Домогательства Вишневского к студенткам могут закончиться отрубленными конечностями

Студенты в случае домогательств со стороны депутата Бориса Вишневского должны немедленно обращаться в полицию, чтобы не оказаться на месте убитой доцентом СПбГУ аспирантки. Такого мнения придерживаются собеседники издания «ПолитЭксперт».

Полиция Петербурга 9 ноября вытащила из реки Мойки преподавателя истфака СПбГУ Олега Соколова. В рюкзаке у мужчины нашли отрубленные женские руки и пневматический пистолет. По данным СМИ, его жертвой стала 24-летняя аспирантка Анастасия Е. На днях стало известно еще об одном инциденте: преподаватель РГПУ имени Герцена, депутат ЗакСа Борис Вишневский домогался к студенткам.

Конец у таких преступлений, как правило, трагичный. Адвокат Давид Кемулария посоветовал столкнувшимся с домогательствами студентам не молчать. Нужно разу же обращаться в полицию, желательно с доказательствами. После этого правоохранители должны обращаться к руководству вузов.

Домогательства Вишневского к студенткам могут закончиться отрубленными конечностями

    «Если все это подтверждается, то его задерживать, арестовывать, сажать надо, потому что это недопустимо. Он пользуется своей определенной властью над людьми, которые там учатся, для того чтобы удовлетворить свои какие-то там потребности. Это психическое отклонение», – заявил собеседник агентства.

Жертвам следует объединяться и писать в СМИ, отправлять жалобы в Рособрнадзор, обращаться к депутатам в Госдуму. Корреспондент издания узнал у адвоката, что делать, когда доказательствами являются слова студентки, как в случае с Вишневским.

По словам Кемуларии, в таком случае нужно идти на полиграф.

«Да, это не является доказательством 100%, но это очень о многом говорит полицейским и следователям. Уже совсем другие будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в отношении Вишневского и других таких же преподавателей. Нужно добиваться правды!» – подытожил юрист.

Домогательства Вишневского к студенткам могут закончиться отрубленными конечностями

Ранее бывшая студентка РГПУ им. Герцена, где преподает Вишневский, направила письмо журналистам Nation News, в котором рассказала, что в 2014 году он домогался ее и ее сокурсниц. По ее словам, депутат «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц» и угрожает «корочкой». Сам Вишневский назвал письмо враньем и связал его со своей оппозиционная деятельности. Сторонники Вишневского из «Яблока» даже пригрозили журналистам Nation News разгромить редакцию.

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Автор: Арсений Аскольский

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