РФ способна стать одним из лидеров в области искусственного интеллекта, считает Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта. Такое мнение глава государства выразил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в субботу, 9 ноября.

По словам Путина, от этого зависит развитие России в целом ряде направлений, включая обороноспособность. Он также отметил потенциал российского образования в области математики, физики и других точных наук, «да и в гуманитарной сфере тоже».

«Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта», — сказал президент.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Участники мероприятия обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которую утвердил президент РФ.