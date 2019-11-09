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 Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

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18:51   9 Ноября 2019
Россия

Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

Российский лидер Владимир Путин призвал создавать комфортные условия для стартапов и обеспечить максимальную свободу для творческих людей. Об этом он заявил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в субботу, 9 ноября.

Глава государства подчеркнул, что именно талант людей и их энергия — главный фактор успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям развития технологий.

«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап», — заявил Путин.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Участники мероприятия обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которую утвердил президент РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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