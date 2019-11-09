Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

 Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

 Зеленский назвал невероятным украинский язык

Зеленский назвал невероятным украинский язык
Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

 Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*

Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

 Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

Путин считает необходимым создать лучшие условия для стартапов

Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

 Зеленский назвал невероятным украинский язык

Зеленский назвал невероятным украинский язык
Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

 Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*

Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*
19:04   9 Ноября 2019
Россия

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну. Об этом в комментарии ФАН заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Горбачев совершил «преступление без срока давности».

«Он не понимал элементарных вещей: например, что КПСС не партия, а система управления. Сломайте вы руль у жигуля и попытайтесь им так управлять, вы бы услышали в свой адрес «идиот!». А Горбачев сломал руль у страны — да он не просто идиот, он преступник!», — поделился мнением Зюганов.

Глава КПРФ считает, что даже к старости Горбачев не осознал содеянного. Ранее немецкое издание Der Spiegel взяло интервью у Михаила Горбачева по случаю 30-летия со дня падения Берлинской стены. Первый и последний президент СССР сказал, что о «перестройке не жалеет».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#зюганов #горбачев #общество #ссср

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...