Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну. Об этом в комментарии ФАН заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Горбачев совершил «преступление без срока давности».

«Он не понимал элементарных вещей: например, что КПСС не партия, а система управления. Сломайте вы руль у жигуля и попытайтесь им так управлять, вы бы услышали в свой адрес «идиот!». А Горбачев сломал руль у страны — да он не просто идиот, он преступник!», — поделился мнением Зюганов.

Глава КПРФ считает, что даже к старости Горбачев не осознал содеянного. Ранее немецкое издание Der Spiegel взяло интервью у Михаила Горбачева по случаю 30-летия со дня падения Берлинской стены. Первый и последний президент СССР сказал, что о «перестройке не жалеет».