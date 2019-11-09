Команда Гудкова ворует пожертвования для фигурантов «московского дела»

Команда Дмитрия Гудкова при участии активистов проекта «Арестанты 212пр» осваивает донаты россиян, зарабатывая на наивности и доверчивости людей. Большой куш удалось урвать с дочери одного из фигурантов так называемого «московского дела» Екатерины Малышевской. Подробности сообщил источник, близкий к команде Гудкова.

Гудков «припиявился» к Малышевским

Екатерина Малышевская – дочь Эдуарда Малышевского, который является фигурантом так называемого «московского дела» после задержания на незаконной акции либералов в Москве 27 июля. Мужчина выдавил стекло в автозаке, которое упало на командира отделения 2 оперполка ГУ МВД по Москве. Сегодня ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для жизни и здоровья.

Дмитрий Гудков познакомился с Малышевским во время отбывания наказания в ОВД «Тверское». В своем Telegram-канале либерал часто писал заметки о сокамернике, рассказывал про его жизнь и призывал людей оказать помощь арестанту. К поддержке Малышевского также подключилась группа «добровольцев» под названием «Арестанты 212», которая собирает донаты россиян и отправляет их самим арестованным и их семьям для облегчения финансового бремени.

Сегодня Гудков обратил внимание на дочь сокамерника – Екатерину Малышевскую. 16-летний подросток является единственным свидетелем защиты в деле отца. Ее семейное положение проблематичное. Помощи ждать практически неоткуда. Отец – главный помощник в семье. Тюремное заточение родителя станет настоящей катастрофой. С 4 по 8 ноября Екатерина находилась в Москве на попечении команды Гудкова, так как должна была принять участие в судебном заседании по делу своего отца.

Заработок на чужой беде

Источник, близкий к команде Гудкова, рассказал изданию, что либеральный политик использует «московское дело» в своих интересах. Фигуранты – источник дохода. История с пострадавшей дочерью Малышевского была воспринята как действенный инструмент по выдаиванию денег с наивных россиян.

Он и его команда помогли организовать кампанию по сбору средств и поспособствовали в раскрутке истории. Также к благотворительности подключили «Дождь» и объединение «Арестанты 212». В итоге девушке собрали достаточно крупную сумму денег и купили ноутбук. Об этом отчитывался как сам Гудков, так и координатор «Арестантов» Алексей Меняйло.

Согласно опубликованной информации, «Арестанты 212» собрали около 40 000 рублей, а «Дождь» и Гудков достаточную сумму для комфортного проживания на протяжении нескольких месяцев. Однако собеседник нашего издания уверен, что удобно и красиво жить будут Гудков, его команда и их подельники.

«Девушке отправили приличную сумму денег. И ей действительно хватит на проживание. Однако Екатерина получила не всю сумму. Команда Гудкова и «Арестанты 212» смогли собрать более миллиона рублей, но в официальных отчетах об этом не говорится. Их отчетам вообще верить нельзя. Они никак не отображают ситуацию в реальном времени. Какую сумму напишут, такую люди и увидят. Часть денег была присвоена», - рассказал собеседник издания.

В завершение собеседник отметил, что «московское дело» используется как выгодный бизнес-проект. Московские либералы и оппозиционные активисты, по аналогии со схемой ФБК, обогащаются на донатах россиян.

Складывается некрасивая картина. За амбиции группы подлых людей платят не только бизнесмены, понесшие убытки в результате незаконных акций в Москве, но и доверчивые россияне.