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18:26   9 Ноября 2019
Политика

Команда Гудкова ворует пожертвования для фигурантов «московского дела»

Команда Гудкова ворует пожертвования для фигурантов «московского дела»

Команда Дмитрия Гудкова при участии активистов проекта «Арестанты 212пр» осваивает донаты россиян, зарабатывая на наивности и доверчивости людей. Большой куш удалось урвать с дочери одного из фигурантов так называемого «московского дела» Екатерины Малышевской. Подробности сообщил источник, близкий к команде Гудкова.

Гудков «припиявился» к Малышевским

Екатерина Малышевская – дочь Эдуарда Малышевского, который является фигурантом так называемого «московского дела» после задержания на незаконной акции либералов в Москве 27 июля. Мужчина выдавил стекло в автозаке, которое упало на командира отделения 2 оперполка ГУ МВД по Москве. Сегодня ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для жизни и здоровья.

Дмитрий Гудков познакомился с Малышевским во время отбывания наказания в ОВД «Тверское». В своем Telegram-канале либерал часто писал заметки о сокамернике, рассказывал про его жизнь и призывал людей оказать помощь арестанту. К поддержке Малышевского также подключилась группа «добровольцев» под названием «Арестанты 212», которая собирает донаты россиян и отправляет их самим арестованным и их семьям для облегчения финансового бремени.

Сегодня Гудков обратил внимание на дочь сокамерника – Екатерину Малышевскую. 16-летний подросток является единственным свидетелем защиты в деле отца. Ее семейное положение проблематичное. Помощи ждать практически неоткуда. Отец – главный помощник в семье. Тюремное заточение родителя станет настоящей катастрофой. С 4 по 8 ноября Екатерина находилась в Москве на попечении команды Гудкова, так как должна была принять участие в судебном заседании по делу своего отца.

Заработок на чужой беде

Источник, близкий к команде Гудкова, рассказал изданию, что либеральный политик использует «московское дело» в своих интересах. Фигуранты – источник дохода. История с пострадавшей дочерью Малышевского была воспринята как действенный инструмент по выдаиванию денег с наивных россиян.

Он и его команда помогли организовать кампанию по сбору средств и поспособствовали в раскрутке истории. Также к благотворительности подключили «Дождь» и объединение «Арестанты 212». В итоге девушке собрали достаточно крупную сумму денег и купили ноутбук. Об этом отчитывался как сам Гудков, так и координатор «Арестантов» Алексей Меняйло.Команда Гудкова ворует пожертвования для фигурантов «московского дела»

Согласно опубликованной информации, «Арестанты 212» собрали около 40 000 рублей, а «Дождь» и Гудков достаточную сумму для комфортного проживания на протяжении нескольких месяцев. Однако собеседник нашего издания уверен, что удобно и красиво жить будут Гудков, его команда и их подельники.

«Девушке отправили приличную сумму денег. И ей действительно хватит на проживание. Однако Екатерина получила не всю сумму. Команда Гудкова и «Арестанты 212» смогли собрать более миллиона рублей, но в официальных отчетах об этом не говорится. Их отчетам вообще верить нельзя. Они никак не отображают ситуацию в реальном времени. Какую сумму напишут, такую люди и увидят. Часть денег была присвоена», - рассказал собеседник издания.

В завершение собеседник отметил, что «московское дело» используется как выгодный бизнес-проект. Московские либералы и оппозиционные активисты, по аналогии со схемой ФБК, обогащаются на донатах россиян.

Складывается некрасивая картина. За амбиции группы подлых людей платят не только бизнесмены, понесшие убытки в результате незаконных акций в Москве, но и доверчивые россияне. 

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Автор: Игорь Каркаров
#оппозиция #пожертвования #гудков #митинги

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