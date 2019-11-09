Памятник Михаилу Калашникову появится в Петербурге

Памятник Михаилу Калашникову установят в Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа в субботу, 8 ноября.

Открытие монумента приурочат к столетию со дня рождения создателя легендарного оружия. Оно запланировано на конец ноября. Бронзовую фигуру Калашникова установят перед главным входом в военный музей. Он будет изображен сидящем им на скамье в фронтовой гимнастерке, держащим в руках разработанный им автомат.

Автор скульптуры – член Московского союза художников Владимир Курочкин.

В Военно-историческом музее хранится крупнейшая в мире коллекция оружия Калашникова, включая самые первые конкурсные образцы. Сам конструктор передал в дар музею собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия и личные вещи.

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2014 году установил награду «Михаил Калашников», увековечив имя конструтора. Ей награждаются военнослужащие и гражданский персонал ВС РФ, работники ОПК и научно-исследовательских организаций за «отличия во внедрении инноваций при разработке, производстве и введении в эксплуатацию современных образцов вооружений и военной техники».