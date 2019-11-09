Европейская политика мешает сирийским беженцам вернуться на родину

Если говорить о лицемерии Западной Европы, то здесь действительно можно назвать несколько эпизодов, когда Запад вел себя неподобающим образом по отношению к сирийским беженцам и по отношению непосредственно к тем, кого в САР называют террористами. Об этом в комментарии Nation News заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, провести грань между теми, кого признали террористами, и теми, кто сейчас называют там «оппозицией», сложно. Европа заняла двойственную политическую позицию в отношении тех, кто совершает постоянные вылазки и провокации в Идлибе, а также на юге, где территории контролируют американцы. Также Европа не поддерживает усилия официального сирийского правительства, но платит Турции, которая содержит беженцев.

«Часто эти беженцы сирийские становятся разменной монетой какого-то решения вопросов и в отношении Запада, и в отношении Турции. Какая-то часть беженцев уже вернулась, но могло вернуться гораздо больше людей, если бы не европейская политика», — считает эксперт.

Все это сказывается на мирном урегулировании в Сирии и на решении гуманитарных вопросов, продолжил Василий Дандыкин. Западу необходимо «открыть глаза» и помочь решить эти вопросы.

«Я говорю и о восстановлении Сирии, и о возвращении беженцев. Выделять на это средства, вот что нужно делать Западу», — резюмировал эксперт.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что опека боевиков представляет наибольшую опасность для Европы. По его словам, европейские власти ставят на первое место проблему беженцев с Ближнего Востока, но главная проблема не мигранты. Не все сирийские беженцы — террористы. ЕС опасается мирных сирийцев, которые бегут из страны из-за террора, но поддерживает сотни тысяч боевиков, не опасаясь, что они отправятся в Европу.