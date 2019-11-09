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 Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*

Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*
18:15   9 Ноября 2019
Весь мир

Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*

Правительство Туниса возглавят продолжатели дела «Братьев мусульман»*

Умеренная исламистская партия «Ан-Нахда» в Тунисе заявила о планах выдвинуть на пост главы будущего правительства нейтральную фигуру, чтобы пустить пыль в глаза европейским лидерам. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

После победы на парламентских выборах «Ан-Нахда» стала самой крупной политической партией. Издание отмечает, что многие из идей лидирующей политсилы в Тунисе схожи с идеологией одной из запрещенных в РФ террористических группировок.

Директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО(У),  директор по международным связям «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Вениамин Попов » в беседе с изданием не исключил, что «Ан-Нахда» закулисно договорилась, что премьером станет светский человек, который сможет договориться с международным сообществом.

 «Не стоит забывать, что «Ан-Нахда» по своему духу и установкам близка к «Братьям мусульманам» (запрещена в РФ). Поскольку партия «Ан-Нахда» стала первой в парламенте, они заявили, что претендуют на пост премьер-министра. Видимо, после консультаций с президентом, они поняли, что это невыгодно для Туниса, потому что исламист во главе правительства — это не самое лучшее решение», — считает эксперт.

«Ан-Нахда» пускает пыль в глаза мировому сообществу и пытается сохранить отношения с европейскими государствами, отмечает издание.

Известно, что список кандидатов еще не формирован, но в качестве потенциальных рассматриваются экс-пикер парламента Мустафа Бен Джаафар и два бывших министра финансов Элиес Фахфах и Фадель Абдель Кефи.

*«Братья мусульмане» — террористическая организация, запрещена в РФ.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#политика #тунис #братья-мусульмане

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