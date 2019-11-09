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 Зеленский назвал невероятным украинский язык

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17:45   9 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал невероятным украинский язык

Зеленский назвал невероятным украинский язык

Украинский язык стал еще прекраснее, хотя его «пытались запретить и затравить». Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с днем украинской письменности и языка. По его словам, украинский язык — язык доброты и достоинства, который никогда не станет причиной раздора.

«Украинский язык невероятен. Он должен объединять. Ради светлого будущего Украины и ее граждан», — добавил Зеленский.

Президент отметил, что кто-то владеет украинским языком виртуозно и филигранно, а кто-то только осваивает, поэтому иногда ошибается. Однако все искренне любят его всем сердцем. День украинской письменности и языка ежегодно отмечают 9 ноября с 1997 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#язык #украина #общество #зеленский

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