Зеленский назвал невероятным украинский язык

Украинский язык стал еще прекраснее, хотя его «пытались запретить и затравить». Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с днем украинской письменности и языка. По его словам, украинский язык — язык доброты и достоинства, который никогда не станет причиной раздора.

«Украинский язык невероятен. Он должен объединять. Ради светлого будущего Украины и ее граждан», — добавил Зеленский. Президент отметил, что кто-то владеет украинским языком виртуозно и филигранно, а кто-то только осваивает, поэтому иногда ошибается. Однако все искренне любят его всем сердцем. День украинской письменности и языка ежегодно отмечают 9 ноября с 1997 года. Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. © Олесь Гончар Друзі, з Днем української писемності та мови! Зичу всім щастя та взаєморозуміння, а нашій мові – розвитку#АнтонЯценко #Українськамова #Деньукраїнськоїписемності_та_мови pic.twitter.com/oMm5kqz3Jv — Антон Яценко (@AntonYatsenko_) 9 ноября 2019 г.