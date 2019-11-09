Ставшая жертвой харрасмента студентка возмущена, что Вишневского покрывают коллеги

Экс-студентка РГПУ имени Герцена Кристина, которая подверглась домогательствам со стороны депутата ЗакСа Бориса Вишневского, возмущена реакцией обидчика на огласку.

«Вместо того, чтобы как нормальный мужчина признать вину и сказать, что он раскаивается в своих действиях, он решил строить невинную жертву клеветы. Только вот именно мы тут жертвы», - написала жертва народного избранника в письме Nation News.

Первое письмо девушки, опубликованное журналистами, в котором она сообщала о фактах харассмента со стороны преподававшего у нее депутата, Вишневский назвал враньем. А поводом для него, по мнению депутата, стала его оппозиционная деятельность. Сторонники Вишневского из «Яблоко» даже пригрозили журналистам Nation News разгромить редакцию.

В своем втором письме Кристина заявила, что поведение Вишневского в институте было для него приемлемым, он часто трогал студенток и странно шутил. Девушка пишет, что преподаватель обещал студенткам «устроиться» в Санкт-Петербурге и часто говорил о симпатии. По словам девушки, для него является нормой прижать к стене, будто бы объясняя что-то, но при этом распускать руки. Девушка удивлена, что ректор университета Сергей Богданов не инициировал проведение проверки, а просто молчит на ее заявления, таким образом будто защищая преподавателя.

Девушка призвала остальных жертв Вишневского не молчать, а рассказывать о домогательствах, таким образом придав ситуации огласку. Жертва преподавателя говорит, что жалобы помогут другим девушкам избежать его домогательств и не искалечить себе жизнь. В пример девушка приводит аналогичные обвинения, которые поступали в адрес известных личностей, когда общественность заступалась за пострадавших женщин.

По словам Кристины, если никто не поверит словам потерпевших от действий депутата и преподавателя, им придется обратиться в полицию с заявлением на домогательства Вишневского.