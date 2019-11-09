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17:25   9 Ноября 2019
Россия

Основатель Татарской лиги КВН погибла в ДТП, возвращаясь с полуфинальной игры

Основатель Татарской лиги КВН погибла в ДТП, возвращаясь с полуфинальной игры

Основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в ДТП, возвращаясь с полуфинальной игры. Авария произошла на 924-м километре трассы Москва — Уфа.

Фарида Таштабанова находилась в автомобиле Volkswagen Jetta вместе с организаторами лиги, они ехали из Казани в Набережные Челны после полуфинальной игры. Водитель легкового авто выбрал неверную скорость и, не соблюдая дистанцию, врезался во впереди идущий КамАЗ. Таштабанова погибла на месте до приезда скорой помощи. В аварии пострадали еще четыре человека, двое из них находятся в реанимации в Набережных Челнах.

В сообщении Клуба веселых и находчивых Татарстана отмечается, что Фарида Таштабанова являлась легендарным человеком и ее потеря стала невосполнимой утратой для всей республики и движения КВН в целом.

Таштабановой было 60 лет. Она основала Татарскую лигу 25 лет назад, сейчас КВН в республике является важнейшим участником  молодежного движения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#татарстан #дтп #квн

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