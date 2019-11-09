Задержанный с отрубленными руками историк СПбГУ считал себя реинкарнацией Наполеона

Выпускница исторического факультета СПбГУ рассказала Федеральному агентству новостей, что доцента Олега Соколова, задержанного с отрубленными руками в Петербурге, все считали ненормальным. По ее словам, Соколов считал себя реинкарнацей Наполеона.

«Он реально был самодуром. На первой паре находил жертву и наряжал ее в доспехи. Его все считали больным человеком», — сказала экс-студентка, у которой Соколов преподавал.

Ранее утром стало известно, что военного историка вытащили из Мойки в неадекватном состоянии. В рюкзаке у Соколова нашли две женские руки и травматический пистолет. Доцента СПбГУ госпитализировали с обморожением. Следователи допрашивали Соколова прямо в больнице.

«Невские новости» со ссылкой на источники писали, что при обыске в его квартире на набережной Мойки нашли «женское тело, голову и окровавленную пилу». Предположительно, найденные части тела принадлежат его бывшей студентке Анастасии Е, с которой у Соколова были романтические отношения. Вместе они работали над публикациями о Наполеоне.