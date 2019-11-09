Здания Петродворцового района получат к 15 ноября паспорта готовности к зиме

Итог губернаторской инспекции показал — почти все объекты готовы к отопительному сезону. Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что к 15 ноября все здания Петродворцового района получат паспорта готовности к отопительному сезону. По его словам, осталось решить вопросы по некоторым объектам.

«90 процентов уже получили паспорта готовности», — резюмировал губернатор.

План мероприятий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с 11 по 15 ноября 2019 года https://t.co/rgLA9mQXdE — ЗакС СПб (@ZSspb) 8 ноября 2019 г.

Александр Беглов в субботу, 9 ноября, посетил город Ломоносов в Петродворцовом районе, проверил работу газовой котельной на улице Федюнинского, оценил ремонт второй Ломоносовской городской бани, передают «Невские новости».