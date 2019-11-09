Мирового судью в Коми нашли застреленным в собственном доме. Как сообщает СК РФ, трагедия произошла в городе Микунь Ксть-Вымского района.

Известно, что мужчина работал судьей Жешартского судебного участка. Его тело нашли в его доме на улице Ленина. Следователи завели уголовное дело по факту убийства. По предварительной информации, гибель мужчины не связана с его профессиональной деятельностью.

Местные СМИ пишут, что речь идет о судье Андрее Смирнове, который проживал в Сыктывкаре. В этот день он приехал в Микунь, чтобы с друзьями отправиться на охоту, но внезапно кто-то из его товарищей выстрелил в Смирнова. Поэтому речь может идти не об убийстве, а о причинении смерти по неосторожности. СК РФ не уточняет статью, по которой заведено уголовное дело.