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16:59   9 Ноября 2019
Россия

Калининградцам сократят на два часа время продажи алкоголя в магазинах

Калининградцам сократят на два часа время продажи алкоголя в магазинах

Также запретят продажу алкоголя в некоторые праздничные дни. Депутаты Калининградской областной думы внесли поправки в закон, согласно которым время продажи алкоголя в магазинах сократится на два часа. Об этом сообщил представитель регионального парламент​​​а.

Проект поправок в закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» рассмотрели на заседании регионального парламента в пятницу, 8 ноября. Согласно документу, предложили запретить продавать алкоголь в праздники — в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Прокурор области Сергей Хлопушин отметил, что каждое шестое преступление в регионе совершили в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, растет число несовершеннолетних, которых застали за распитием алкоголя. С января по октябрь 2019 года 2781 водителя отстранили от управления автомобилем из-за пьянства за рулем, а за такое повторное нарушение задержали 264 человека.

Теперь алкоголь в торговых сетях Калининградской области можно купить с 11 до 21 часа, ранее выпивку продавали с 10 до 22 часов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#алкоголь #калининград #общество #магазины

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