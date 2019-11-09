Врач назвал случаи, когда на холоде может остановиться сердце

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал «Вечерней Москве», чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре может угрожать остановка сердца.

Сециалист отметил, что безопасной для человека является температура от минус 35 градусов. Остановка сердца при нехватке кислорода может возникнуть при более низких показателях.

Лишин объяснил, что при падении температуры кровь начинает в шесть раз больше приливать к внутренним органам, чтобы компенсировать недостаток тепла. Однако холод может вызвать сосудоспазм, тогда к какому-то органу она перестанет поступать.

«Если этим органом станет сердце, человек погибнет», — рассказал медик.

При понижении температуры тела меняются биологические свойства крови — густота и скорость кровотока. Чтобы спасти человека от переохлаждения, мало просто отогревать его, нужно разжижать кровь, чтобы не допустить образования тромбов.

Лишин также предостерег от употребления алкоголя на морозе, так как он создает дополнительную нагрузку на сердце и печень.