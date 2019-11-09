Российская актриса Виктория Мирошниченко выдвинута на премию Европейской киноакадемии

Российская артистка Виктория Мирошниченко выдвинута на премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса». Мирошниченко снялась в фильме «Дылда» Кантемира Балагова, который ранее выдвинули на кинопремию «Оскар» от РФ как лучший фильм на иностранном языке.

Конкуренты у россиянки Мирошниченко серьезные: актриса из Дании Трине Дюрхольм («Королева Сердец»), две представительницы Франции Ноэми Мерлан и Адель Энель («Портрет девушки в огне»), актриса из ФРГ Хелена Ценгель («Крушители системы»), а также британская актриса Оливия Колман, получившая в 2019 году «Оскар» за фильм «Фаворитка».

Победительница премии Европейской киноакадемии станет известна 7 декабря, церемония пройдет в Берлине.

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух фронтовых подруг, которые в 1945 году пытаются жить заново после блокады Ленинграда.