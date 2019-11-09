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16:29   9 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

ДНР завершила отвод сил из Петровского

ДНР завершила отвод сил из Петровского

Самопровозглашенная ДНР закончила отвод сил и средств из Петровского.Об этом заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00», — отметил он.

Украинская сторона также заявила о завершении на мероприятия по отводу своих подразделений. Киеву потребуется еще два дня на устранение всех нарушений.

Разведение сил и средств в районе Петровского началось примерно в 13:00. Ранее ополченцы запустили ракетницу белого цвета, которая сигнализирует о готовности разведения. Украинские силовики ответили тем же.

Разведение сил — одно из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки», в котором должны принять участие главы Украины, РФ, Франции и Германии.

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Автор: Арсений Аскольский
#всу #днр

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