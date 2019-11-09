Instagram начал тестирование функции отключения лайков. Как сообщает Wired, сейчас тест пройдет в США, ранее функцию уже протестировали в Бразилии и Канаде.

Руководство Instagram уверено, что когда пользователи соцсети не будут видеть лайки друг друга, то прекратится некий соревновательный момент, а акцент в проекте будет сделан именно на общение и коммуникации. При тестировании лайки уберут у многих, но не у всех жителей США. Старт тестированию будет дан через неделю, пользователи не смогут видеть лайки друг друга, а под фотографиями вместо их количества будут показаны лишь имена нескольких человек, кому публикация понравилась.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на возможное нововведение, больше всего возмущены владельцы коммерческих аккаунтов.