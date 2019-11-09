Аэропорт Архангельска признали вторым по пунктуальности в мире

Точность в соблюдении расписания — один из приоритетов архангельского аэропорта «Талаги». Второе место в мировом рейтинге пунктуальности, даже несмотря на сложный климат, — общая заслуга с авиакомпаниями. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Ваге Петросян.

«Талаги» занял второе место в октябрьском рейтинге самых пунктуальных аэропортов мира, который международное аналитическое агентство OAG составило из 1,2 тысячи воздушных гаваней планеты​​​. По информации OAG, аэропорт Архангельска в октябре без задержек обслужил 97,8 процента рейсов. «Талаги» немного уступил только датскому аэропорту «Каруп».

По словам Ваге Петросяна, аэропорт старается нивелировать задержки и нагнать расписание, чтобы обеспечить регулярность. Очень важно, когда авиакомпании это понимают и поддерживают. Архангельский аэропорт находится в не самых простых климатических условиях, однако м удалось обойти даже южные аэропорты РФ.