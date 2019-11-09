Аэропорт Архангельска признали вторым по пунктуальности в мире
Точность в соблюдении расписания — один из приоритетов архангельского аэропорта «Талаги». Второе место в мировом рейтинге пунктуальности, даже несмотря на сложный климат, — общая заслуга с авиакомпаниями. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Ваге Петросян.
«Талаги» занял второе место в октябрьском рейтинге самых пунктуальных аэропортов мира, который международное аналитическое агентство OAG составило из 1,2 тысячи воздушных гаваней планеты. По информации OAG, аэропорт Архангельска в октябре без задержек обслужил 97,8 процента рейсов. «Талаги» немного уступил только датскому аэропорту «Каруп».
По словам Ваге Петросяна, аэропорт старается нивелировать задержки и нагнать расписание, чтобы обеспечить регулярность. Очень важно, когда авиакомпании это понимают и поддерживают. Архангельский аэропорт находится в не самых простых климатических условиях, однако м удалось обойти даже южные аэропорты РФ.
«Один аэропорт этого не сделает. Важно выстроить правильное отношение с базовыми и другими авиакомпаниями, поэтому так и получается», — Петросян.
Одно из условий, которое позволяет обеспечивать пунктуальность, — договоренность с авиакомпаниями о резервных самолетах. Это позволяет в случае задержек самолетов из других аэропортов отправлять рейсы из Архангельска по расписанию.
Find out which airlines and airports had the strongest on-time performance in September 2019. Read the full report and sign up for monthly notifications: https://t.co/jCT77OCiKD pic.twitter.com/nBDyd2qkr8— OAG (@OAG_Aviation) 11 октября 2019 г.