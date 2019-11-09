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16:27   9 Ноября 2019
Россия

Аэропорт Архангельска признали вторым по пунктуальности в мире

Аэропорт Архангельска признали вторым по пунктуальности в мире

Точность в соблюдении расписания — один из приоритетов архангельского аэропорта «Талаги». Второе место в мировом рейтинге пунктуальности, даже несмотря на сложный климат, — общая заслуга с авиакомпаниями. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Ваге Петросян.

«Талаги» занял второе место в октябрьском рейтинге самых пунктуальных аэропортов мира, который международное аналитическое агентство OAG составило из 1,2 тысячи воздушных гаваней планеты​​​. По информации OAG, аэропорт Архангельска в октябре без задержек обслужил 97,8 процента рейсов. «Талаги» немного уступил только датскому аэропорту «Каруп».

Аэропорт Архангельска признали вторым по пунктуальности в мире

По словам Ваге Петросяна, аэропорт старается нивелировать задержки и нагнать расписание, чтобы обеспечить регулярность. Очень важно, когда авиакомпании это понимают и поддерживают. Архангельский аэропорт находится в не самых простых климатических условиях, однако м удалось обойти даже южные аэропорты РФ.

«Один аэропорт этого не сделает. Важно выстроить правильное отношение с базовыми и другими авиакомпаниями, поэтому так и получается», — Петросян.

Одно из условий, которое позволяет обеспечивать пунктуальность, — договоренность с авиакомпаниями о резервных самолетах. Это позволяет в случае задержек самолетов из других аэропортов отправлять рейсы из Архангельска по расписанию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #аэропорт #архангельск #общество

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