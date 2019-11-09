Подозремого в убийстве военного историка Соколова задержали в Петербурге

СК РФ задержал в Петербурге преподавателя СПбГУ, военного историка Олега Соколова, у которого в рюкзаке нашли две женские руки и травматический пистолет. Сейчас решается вопрос о его аресте.

По данным пресс-службы ведомства, Соколова задержали как подозреваемого. Ранее сообщалось, что из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого нашли две женские руки и травматический пистолет. Его госпитализировали с переохлаждением. Следователи допрашивали Соколова прямо в больнице.

«Невские новости» со ссылкой на источники писали, что при обыске в квартире историка на набережной Мойки нашли «женское тело, голову и окровавленную пилу». Предположительно, найденные части тела принадлежат его бывшей студентке Анастасии Е, с которой у Соколова были романтические отношения.